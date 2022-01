Lenka Nebeská má doma prostoru jako ve švýcarských hodinkách

„Pravda, momentálně se nacházíme v situaci, která zrovna neodpovídá představě ideálního bydlení nebo vůbec bydlení. Ještě chvilku to takhle musíme vydržet,“ potvrzuje svůj optimistický pohled na život paní Lenka.

„Náš byt je navíc nyní spíš dětský pokoj, plný dětských pojistek a křehkých věcí uložených na policích, jako by měla přijít velká voda. K tomu se tento prostor v době spánku našeho pokladu mění na improvizovaný ateliér, abych mohla pracovat na medailích. Takže, jak říkáme, prostor jak ve švýcarských hodinkách.”

Před pár dny Lenka Nebeská vyhrála soutěž na návrh zlaté mince pro ČNB. A tak jí k tomu, co musí udělat pro Českou mincovnu, přibylo ještě dokončování finálního modelu, a to vše v krátkých termínech.

Paní Lenka úspěšně navrhla i realizovanou minci – přesněji pamětní zlatý dukát do kolébky, který Česká mincovna od roku 2020 dává do vínku miminům odloženým do babyboxů.