Ivoš Ledabyl z Argemy dům doladil pro potřeby rodiny

„I když jsme měli stavební firmu, jasné plány i smlouvu, jak jsme si mysleli, tak ve finále to byly i tady nervy. Stavebník si po dokončení hrubé stavby začal další dokončovací práce počítat jako vícenáklady, a když už to na nás bylo moc, tak jsme se k oboustranné spokojenosti rozloučili a zbytek si už organizovali sami. Ale ty dva měsíce, než se ukázalo, že se vše podaří dotáhnout a s firmou se rozumně dohodneme i na penězích, byly opravdu napínavé. Jsme rádi, že je hotovo! Ještě dovybavit a na jaře se pustíme do zahrady. Pozemek je tak velký, že jsme část za domem nechali zorat místním zemědělcem.“

I na zahradě bude co nejméně věcí. Hlavně trávník! Nějaký ten záhonek a stromek. Zadní hranici parcely ohraničují vzrostlé stromy, takže je tu ničím nerušený výhled do zeleně už přírodou zajištěný.

Ivoš Ledabyl je místní rodák – z bytovky v paneláku na sídlišti. „Dvanáct let jsem žil i v Hradišti (bydlí tam bubeník a kapelník, dnes už jediný z původní sestavy Argemy – Pepa Pavka) a pak jsem se rád vrátil do našeho města. Přítelkyně je lékařka a má tady v centru ordinaci. Moji ani Gabrielini rodiče to nemají k nám daleko na hlídání a všem nám to tak vyhovuje.“