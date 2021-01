Filmová Cruella de Vil prodala svůj dřevěný domek připomínající stodolu

Držitelka tří ocenění Emmy a dvou Zlatých globů se do srdcí diváků zapsala mnoha rolemi, ovšem nejhlouběji ztvárněním zlé módní návrhářky Cruelly De Vil, která se neštítila v honbě za neotřelým vzorem pro svůj kožich vztáhnout své pařátovité ruce po štěňatech dalmatinů (film 101 dalmatinů).

V reálném životě se pak samozřejmě herečka chová jako každý jiný smrtelník, včetně občasného nákupu či prodeje nemovitostí. Její poslední transakcí na realitním poli je prodej dřevem obkládaného domu, který po dlouhá léta vlastnila v okrese Westchester v americkém státě New York.

Nemovitost postavená v koloniálním stylu stojí na mírně se svažujícím travnatém pozemku o výměře mírně přesahující 3000 čtverečních metrů, jenž má charakter pastviny. Právě to posiluje dojem, jenž hlavní, dvoupodlažní část domu osazená mansardovou střechou vzbuzuje – nápadně totiž připomíná klasické venkovské stodoly, k dokonalosti chybí už snad jen červená barva fasády.

Na hlavní část domu, jenž má dohromady 270 čtverečních metrů užitné plochy, navazuje postranní křídlo zakončené vjezdem do garáže. Kdo by se chtěl držet příměrů o stodole, výraznou podobu – ovšem již s modernějšími prvky – nezapře ani tato část stavby.

Z tohoto pokoje se vedle schodiště vedoucího do horního patra prochází do druhého, rodinného pokoje, jenž svým charakterem obývací pokoj v podstatě imituje. Pouze krb je zde mohutnější, obložený cihlami a televize je umístěna přímo nad ním.

Herečka dům koupila v roce 1993 a nyní za něj utržila v přepočtu 16,5 milionu korun. Jak připomíná web časopisu Variety, je to již druhá nemovitost, kterou v této oblasti vlastnila a v poslední době prodala. Redaktoři webu z toho usuzují, že herečka definitivně opustila stát New York a přestěhovala se do jiné části USA.