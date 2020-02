Činžákový domov zpěvačky Veroniky Stýblové ze skupiny Verona

Veronika Stýblová-Slatinská je v příjemném bytě spokojena, ale už se těší, že se „do roka a do dne” nastěhují do typizovaného rodinného domu sestaveného z panelů vyrobených ze slámy.

Závěr minulého roku měla vůbec pestrý i náročný. S kapelníkem Petrem Fiderem, Michalem Davidem, dětským sborem a rozšířenou kapelou natočili videoklip s novou verzí jejich prvního hitu z roku 2002 Náhodou a spojili se s nadací Kapka Naděje. (DMS KAPKANADEJE 30, 60 nebo 90 na telefonní číslo 87777) Inspirující emoce!

„Když jsem se vrátila z návštěvy v Motolské nemocnici, dlouho jsem se z toho vzpamatovávala. O to víc si vážím, že s námi do toho Michal David - s jeho tragickou a osobní zkušeností - šel. Návštěva na dětském paliativním oddělení mě opravdu zasáhla jako nic jiného a potvrdila jsem si i to, že jsme s klipem udělali dobrou věc. Třicet korun je dneska jízdenka do tramvaje…”

Z podnájmu do svého

Veronika přišla studovat konzervatoř do Prahy před deseti lety a šest let už bydlí s manželem v tomto bytě. „Sestěhovali jsme se po čtyřměsíční známosti. Na co čekat?“ usmívá se a hned upřesňuje, že stavět začnou na jaře a v projektu jsou dvě místnosti zakresleny jako dětské pokojíčky.

„Chtěla bych mít děti dřív, než mi bude třicet. Ale ještě nespěcháme a Petr - kapelník - by asi také nebyl rád, kdybych po dvou letech v kapele odešla na mateřskou, jako moje předchůdkyně Markétka,“ dodává s jasnou vizí pětadvacetiletá zpěvačka.

Zatím jsou součástí rodinky Slatinských dva pejsci, kteří je motivují třeba k procházkám na Parukářce. Podlaha v největší místnosti v žižkovském činžáku je z poctivých prken, takže si tu mohou připadat jako na chalupě, i když pod zvukotěsnými okny jezdí tramvaje. Veronika občas ráda zajde i do nedalekého fitka v hotelu Olšanka.

Šatna pro zpěvačku

„Stavět budeme kousek od místa, kde bydlí manželova mamka. Kousek od Benešova. Takže se těšíme i na přírodu! Což mi připomnělo, že mi moje mamka ukazovala fotku Michala Davida s jeho podpisem, kterou uchovává od svého mládí jako relikvii. Když se dozvěděla, že jsme spolu natočili písničku, byla nadšená,“ pochvaluje si své zážitky Veronika.

„Je to tady pro nás pohodlné, ale už teď mě děsí představa, že začneme balit věci na stěhování. A to se snažíme nehromadit věci. Když jsme se nastěhovali, byl byt úplně prázdný. Byla tady jenom kuchyň. Do nového se těším už jen na to, že budu mít pro sebe prostornou šatnu. I tam budeme mít kuchyň propojenou s obývacím pokojem. Mám ráda, když si můžu při vaření povídat s manželem, který se dívá na televizi. Je to fajn, i když máme návštěvu.“

Krbová kamna a terasa

V Praze být kvůli profesi Veronika nepotřebuje a manžel mívá dlouhý a krátký pracovní týden.

„Pracuje v gastronomii a třeba si jednou otevře nějaký klub na naší nové adrese. Jak rostou ceny nemovitostí i stavebních materiálů, postupně jsme z našich ideálních představ slevovali, ale i tak jsme s vybraným projektem spokojeni. Nechali jsme překreslit jen pár vnitřních příček.

Budeme mít bungalov ve svahu, takže k obytné ploše sto padesát metrů čtverečních přistavíme ještě dvě jakoby sklepní místnosti pod základovou deskou. Bude to dřevostavba od firmy Ekopanel, kde pracuje náš kamarád. Kamarádi si z nás dělají legraci, když nám radí, abychom si nepořizovali kozu, která by nám mohla sežrat barák. Prý se ale nemusíme bát ani požáru, jak pevně slisované ty panely jsou. Těším se nejen na venkovní přírodu a zahradu, ale i na krbová kamna.

Úplně nejvíc se těším na terasu a snídaně venku! Je orientovaná na východ a nebude mi vadit, že mě bude pálit slunce do obličeje. To bude ranní káva!“

V šikovném bytě je i předsíň příjemnou místností.