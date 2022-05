Bytový showroom skláře Františka Jungvirta

„Je to přesně místo, které jsem hledal. Vyrůstal jsem sice v paneláku, ale současně jsem pobýval hodně u babičky a dědy v rodinném domku,“ říká rodák ze šumavského Vimperka.

To, že se jeho osudem stalo sklo, není náhoda. Děda byl z branže, skvělý brusič se čtyřicetiletou praxí, takže František byl tímto materiálem obklopen od nejútlejšího věku.

„Sklářskou kariéru jsem začal ve sklářské škole v Třeboni. I proto, že od rodičů zaznělo, ať dělám něco, co mě bude bavit, a současně, ať je to přinejlepším řemeslo. Rodiče v tom správně viděli lepší uplatnění po škole,“ konstatuje mladý designér, který k tomu přidal i umělecké nadání.

V Třeboni vystudoval čtyřletý maturitní obor malba na sklo. Nezůstalo ale jen u malování. Chodíval i do brusírny, aby se prakticky naučil to, čím se celý život zabýval děda.

„Když něco vytvoříte pro výstavu nebo soutěž jako student, dáte do toho peníze vlastní nebo i peníze od rodičů. Takže to chcete zhodnotit. Proto jsem stále hledal možnosti nových kontaktů a cest, jak si na sebe a svou tvorbu vydělat,“ říká sklářský designér.

Důležitým bodem prezentace se stal i Františkův pražský byt. Obývací pokoj se nedávno přeměnil na pracovnu spojenou s předváděcím prostorem. Co nemohou zákazníci vidět v galeriích nebo prodejnách, s nimiž designér spolupracuje, to je k nahlédnutí v jeho domácím showroomu. Dispozice bytu to naštěstí umožňuje.