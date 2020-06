Basketbalista LeBron James si koupil sídlo, jehož pýchou je ohniště v nekonečném bazénu

Ani elegantní interiér, ani nádherný výhled na celé americké Los Angeles. To, co dělá nejnovější dům americké basketbalové legendy LeBrona Jamese výjimečným, je nekonečný bazén ve tvaru vlnovky, do nějž je zasazeno kruhové posezení s ohništěm. Slovo romantika jen chabě vystihuje dojem, jakým tato kombinace ohně a vody působí.