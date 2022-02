Žižkovský vysílač slaví 30 let od otevření pro veřejnost

Ve výšce 93 metrů jsou tři vyhlídkové plošiny, z nichž mohou návštěvníci za příznivého počasí dohlédnout až do vzdálenosti 100 kilometrů. Ve výšce 66 metrů je umístěna restaurace.

„Od počátku televizního vysílání v Praze byl televizní vysílač na Petříně, bylo to provizorium. Praha potřebovala definitivní vysílač,” vzpomíná architekt Václav Aulický. „Ve skutečnosti to ale není jen televizní vysílač. Je to víceúčelová radiokomunikační stavba,” vysvětluje.