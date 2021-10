V poničeném objektu vznikl moderní mezonet, vládne mu zelená barva

„Vzhledem k tomu, že máme oba rádi zelenou barvu, tak jsme chtěli, aby se tato barva v interiéru objevila. Působí svěže a energicky. Pomyslnou třešničkou na dortu je, že i když bydlíme v centru, tak máme nádherný výhled do okolí. Hlavním cílem projektu byl vzdušný, prostorný a účelně zařízený byt, to vše nám bylo splněno,” dodávají majitelé bytu, kterým se jejich sen splnil do posledního puntíku.