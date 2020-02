V nechvalně známé brněnské oblasti koupil dům, o nájemní byty mají zájem nejen studenti

„Cejl má možná negativní nálepku, ale tato oblast je vzdálena od hlavního brněnského náměstí jen půl kilometru, je to fakticky centrum. Rozhodl jsem se vsadit na to, že je otázkou jen několika let, kdy se celá oblast zlepší, začne se sem vracet obchod a služby a lidé tady budou chtít bydlet,” říká majitel.

„Bylo jasné, že to chce kompletní rekonstrukci. Při té jsem ale potřeboval někoho, kdo by mi pomohl především s řešením dispozice. Nechtěl jsem byty jen opravit, ale když už do nich mám investovat, chtěl jsem z nich dostat co nejlepší řešení prostoru. I když mají sloužit k pronájmu, nechtěl jsem šetřit na věcech, které mohly razantně zvýšit komfort bydlení,” vysvětluje investor.