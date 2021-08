Špatně řešený byt dostal druhou šanci. Je z něj trendy domov pro mladé

Největším úskalím bytu byla nevyhovující dispozice s několika šikmými stěnami a špatně využitelnou, ale prostornou chodbou. Investoři chtěli nevyužitelný prostor s chladnou a příliš tmavou dlažbou proměnit na přívětivý vstup do bytu.

Během demoličních prací architekti objevili uprostřed sádrokartonových příček dva ukryté ocelové sloupy, které musely být zpětně zapracovány do návrhu.

Kuchyně je navržena na míru, do prostoru vstupuje snídaňový pult, který kombinuje precizní zámečnickou konstrukci a zlaté plechové kvádry, které se opakují i na dalších částech kuchyně.

Kuchyň je navržena jako výrazný blok, který je součástí obývacího prostoru. Spotřebiče jsou zakomponovány přímo do atypického kuchyňského nábytku.

Interiérové čistotě velmi pomáhá i to, že zde není použit obklad. Namísto tradičního keramického obkladu architekti zvolili voděodolný nátěr.

V obývacím prostoru je atypická růžová modulární sedačka, která se dá složit do čtverce a vytvořit tak z ní pohodlné spaní pro hosty. Místnost je připravena na instalaci dataprojektoru pro luxusní filmové večery.

„Vážíme si velké odvahy i důvěry investorů. Byla radost pracovat po mladý pár, který se nebál zlatých skříněk nebo originálních dlaždic, které byste v běžném showroomu obkladů přeskočili, protože by se to zdálo jako příliš výrazné,“ hodnotí spolupráci architekt Pavel Lejdar.

Dalším nezvyklým prvkem bytu jsou dveře do hlavní ložnice. Namísto šikmé stěny architekti navrhli speciální bezzárubňové dveře do tvaru písmene L na celou výšku místnosti. Díky nim je kuchyně co nejdelší a v chodbě nevzniká hluchý roh.