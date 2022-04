Praha představuje územní plán, kde a jak se bude stavět. Veřejnost se k němu může vyjádřit

Výstava To je plán! seznamující širokou veřejnost s novou podobou územního plánu hlavního města Prahy začala v úterý v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování (CAMP). Plán například určuje, kde a jak se bude v následujících dekádách v metropoli stavět, kde mohou vzniknout nové byty a kde bude zeleň. Veřejnost má možnost se k plánu vyjádřit až do 30. června, a to i elektronickou cestou.