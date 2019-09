Pohodlnou kuchyň naplánujte do detailu

V každé kuchyňské sestavě se nacházejí tři pracovní zóny, které by měly být propojené do trojúhelníku. Jsou to to centra mytí, vaření a pracovní centrum, na něž navazují zóny skladování a odkládání. Vzdálenost mezi nimi má být pohodlná a bezpečná.

Naplánujte ho poblíž dřezu i místa na odkládání a doplňte odsavačem par se zabudovanými světly k nasvícení varné plochy. Z obou stran by měla být minimálně 40 cm odkládací plocha. Varná deska, zejména je-li plynová, se neusazuje do rohu ani do pracovní desky a v blízkosti okna. Boční vzdálenost od stěny by měla být minimálně 20 cm. Elektrickou troubu lze využít jako samostatný vestavný spotřebič umístěný do výšky očí. U digestoře sledujte výkon: měl by být 10x vyšší, než je objem vzduchu v místnosti. Ideální výška mezi digestoří a varnou deskou je 65 cm, u plynových sporáků až 75 cm.