Pod ženskou taktovkou vznikl z panelákového bytu útulný domov

Přestěhovat se z velkého domu do paneláku vyžaduje disciplínu také ve smyslu vzít si jen to nejnutnější, protože víc se tam prostě nevejde. Naštěstí Renaty starší dcera Aneta je minimalista, mladší dcera Denisa přespává jen občas a dospělá Bára už sdílí jiný byt s přítelem.

Dispozice se při rekonstrukci nijak neměnila, protože to nebylo potřeba. Jsou tu dva pokoje pro dcery, obývací pokoj s jídelnou, v němž je rozkládací pohovka s kvalitním lůžkem pro paní domu.

Na konci chodby se ještě nachází technická místnost, do níž se vešla i sušička prádla. Než se ale byt takhle pěkně vyklubal, bylo nutné podrobit ho rekonstrukci.

Na odborné práce si Renata sehnala firmu M&B Construct, se kterou byla moc spokojená. Některých úkolů se ujal i kamarád, který třeba sehnal levněji obklady a baterie, zasvětil Renatu do tajů elektroinstalace a vysvětlil jí, co je to rozvaděč a proč je potřeba kvůli myčce navýšit fázi.