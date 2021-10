Po úpravě má byt větší chodbu, koupelnu i více úložných prostor

V původním projektu se do bytu vstupovalo předsíní v půdorysném tvaru písmene L, z ní vedly dveře do obývacího pokoje s kuchyní, do ložnice a koupelny. Úzká a zalomená předsíň nepůsobila jako důstojný a pohodlný vstupní prostor, dvoje dveře do obytných místností v těsném sousedství navíc komplikovaly provoz domácnosti.