Neutrální kulisu bytu lze doplňovat podle vkusu majitelů

Bílá barva je použita jako základ. A to jak na stěnách, vestavěném nábytku, tak na podlaze z cementové stěrky v přízemí domu. To vše v kombinaci s přírodním olejovaným dubem, který se z patra domu přelévá po schodišti až do přízemí a protíná tak strohou bílou cementovou stěrku.