Dům nakladatele uměleckých publikací Jana Štence se o víkendu otevře veřejnosti

„Když si projdete fotografie z doby, kdy tady byly tiskárny a jak to tady vypadá teď, tak uvidíte, že prostory jsou velice podobné. Po rekonstrukci v roce 2016 jsme se snažili vrátit spoustu prvků do původní podoby tak, abychom navrátili budově jejího ducha. Různé podhledy, které tady byly udělané, jsme zrušili a přestavěli je, abychom se co nejvíce přiblížili původní podobě,“ říká Hana Kučerová, vedoucí centra Opero, které zde sídlí právě od roku 2016.