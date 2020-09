Do panelákové koupelny v šedých tónech se vešla vana i sprchový kout

„Byt byl v původním a zanedbaném stavu, což se novým majitelům hodilo. Majitelka bytu měla o nové dispozici jasnou představu, v návrhu jsme řešili, jak vše dostat do reálných rozměrů bytu. V nové dispozici je proto byt rozvržen jako 3+kk. V pravé části jsou dva podobně velké pokoje s nikami na vestavěné skříně,” poznamenává architektka Alena Koubová ze studia Kouba interier.

Dispozice koupelny je zcela změněna, a to jak na úkor kuchyně, tak bývalého WC. Vešel se do ní nově sprchový kout, zkosená vana, umyvadlo a bidet. V nice je umístěna pračka se sušičkou. WC je posunuto do prostoru bývalé chodby a je zvětšeno na obvyklou velikost. Vešlo se i umývátko.