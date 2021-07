Chatu si postavili jako stavebnici

Magda s Lukášem bydleli v bytě se spolubydlením a toužili po tom, mít něco svého, kde by měli klid a soukromí. Volba padla na chatu, kam by se dalo i jezdit o víkendech. Prozkoumali inzeráty, vyrazili do terénu a měli štěstí hned napoprvé. Nabízená chata byla sice stará a v neutěšeném stavu, ale stála na krásném pozemku.