Byt jako stvořený pro mladou rodinu

„Největším úkolem bylo vyřešení dispozice na funkční obytný prostor. Byt byl vybudován v developerském projektu a práce na něm začaly ve fázi holobytu. Sto metrů čtverečních plochy, které musely do budoucna poskytnout domov více než jen dvěma lidem,” vysvětluje architekt Miroslav Krátký.

Koupelna má do detailu vymyšlené prvky. Jedním z požadavků bylo zakomponování zvětšovacího zrcátka do koupelnové stěny.

„Více než deset let vytváříme dobrou architekturu. Silnou, efektivní a s vlastním názorem. Navrhujeme kanceláře, byty, domy i veřejné prostory. Vždy tak, abychom hodnoty klienta přenesli do tvaru, prostoru a materiálu. Naše stavby i interiéry dotahujeme do posledního detailu,” poznamenávají na závěr architekti.