Begonie s listy jako šperky

Bude to ta s listy téměř bílými, u báze šmrncnutými dovínova, anebo ta, jejíž listy jsou na líci stříbřité, protkané temně zelenou žilnatinou a na rubu malinově červené? Nebo snad některá z odrůd, do níž jako by se otiskla Mléčná dráha a vpila šťáva z řepy? A co třeba ta s čokoládovým žíháním či velkým růžovým srdcem na mechově zeleném podkladu? U Marmaduke, jedné z nejvýstřednějších odrůd, se motiv z listů objevuje dokonce i na řapících. Také jsou nažloutlé, červeně kropenaté a pokryté bílými chloupky. Kromě chlupatých existují kultivary bradavičnaté i leskle hladké. Listy mohou tvarem připomínat paraple, špičaté vejce, šnečí ulitu, lupen javoru či reveně a být 5 až 35 cm dlouhé.