Šílený projekt Geländewagen: Mercedes přetvořil třídu G v umělecký závodní vůz

Z novodobé třídy G vytvořili závodní vůz. Alespoň co se designu týče. „Géčko” tedy dostalo výrazný bodykit, sníženou světlou výšku a závodním světem inspirovaná kola se žlutými nápisy na pneumatikách.

Palubní desku nahradily jednoduché přístroje na bílé ploše. Bezpečnostní prvky jsou zbarveny do červena, klec má povědomou bledě modrou barvu. Volant pochází ze supersportu Project One, sedadla jsou ryze závodní, z vozu kategorie DTM.

Mercedes hodlá projekt poslat do aukce pro charitu, ovšem jen ve variantě zmenšené o třetinu. Na aukci společnost RM Sotheby se 2. října předpokládá finální cena od 60 do 80 tisíc dolarů - v přepočtu od 1,3 do 1,8 milionu korun.