Král silnice je zpět. Nový Mustang Shelby GT500 „King of the Road“ má přes 900 koní

Až o téměř čtyřicet let později se označení King of the Road objevilo znovu, tentokrát na páté generaci mustangu v roce 2008. Pod kapotou byl 5,4l osmiválec s kompresorem, který dával 547 koní. Vyráběl se dva roky.

Zveřejnil ale, co všechno změnil. Kromě obřího kompresoru to je větší škrticí klapka, lepší sání, nový mezichladič stlačeného vzduchu a nový výfukový systém.

Na rozdíl od dřívějších inkarnací, tento král nebude výrobou limitován jen na modelový rok 2022, do kterého přichází. Jen v uvedeném roce však budou vznikat speciální výroční edice a vznikne jich 225 kusů. V dalších letech už to budou „normální“ GT500 KR.

Protože oficiální dovoz do Evropy je velmi nepravděpodobný, musíme počítat s dovozem individuálním. To znamená, že zájemce v Česku by musel připočíst dopravu, clo a DPH, takže by se dostal na nejméně 3,85 milionu korun.