Zdražení již objednaných elektromobilů vydrželo dva dny, naštvaní zákazníci rušili objednávky

Americký výrobce elektromobilů Rivian ohlásil v úterý 1. března zdražení svých produktů, a to poměrně výrazné – o 17 % měl podražit pick-up R1T, SUV R1S mělo být dražší dokonce o 20 %. To by nebylo nic proti ničemu, vstupní náklady rostou, takže musí růst i ceny produktů pro zákazníky.