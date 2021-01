Zachraňoval Rus rapid z odtahovky? Kuriózní výjev pobavil okolní provoz

Kuriozní podívaná se naskytla motoristům na silnici M-4 nedaleko ruského Rostova na Donu v první neděli letošního roku. Neznámý řidič Škody Rapid uháněl bez zadní registrační značky a s notně poškozeným levým bokem auta - a místo po zadních kolech jel na čemsi, co vypadá buď jako náprava z přívěsu, nebo jako podvozek pro odtah.

Tomu druhému by napovídalo, že tu zůstala i oj, kterou se zařízení připojí na „kouli” tažného vozidla. Kdyby bylo potřeba onen rapid přepravit, odhadujeme, že by spíš na tomhle přístroji byl normálně tažen jiným autem, nejel by na něm vlastní silou.