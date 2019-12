Za odhození nedopalku dostanou australští řidiči pokutu v ceně malého vozu

Že se jedná o velmi tvrdý zákon, dokazuje mimo jiné i srovnání s Českou republikou. Pokud odhodíte nedopalek na ulici například v Praze, hrozí vám „pouze“ bloková pokuta ve výši několika set korun. „Pokud by případ šel do správního řízení, postih se může vyšplhat až do 15 tisíc korun,“ řekl dříve Právu Ludvík Klema, který vedl pražské strážníky. I tak je to ale jen zlomek z částky, kterou by zaplatili Australané v buši.