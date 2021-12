Youtubeři nahráli svou rychlou jízdu na internet, dostali zákaz řízení a tučnou pokutu

Určitě z filmů znáte slova americké policie při zatýkání podezřelého: „Všechno, co řeknete, může být použito proti vám.“ I v českém právu je zakotveno tzv. právo nevypovídat, tedy neposkytnout policii ani úřadům důkazy proti sobě samému. Přesto někteří lidé důkazy o svém protiprávním chování vesele zveřejňují na internetu.

Je to i případ britských třicátníků Davida Murraye a Timura Kharyova, kteří v březnu letošního roku vyrazili do Walesu cestou na závodní okruh v hrabství Cheshire. Inspirováni epizodou Top Gearu, v níž moderátoři jezdili po krásných silnicích v hrabství Conwy a Gwynedd, to chtěli zopakovat a své ježdění nahráli na svůj youtubový kanál jménem Vehicle Villains.