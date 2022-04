Wiesmann je zpátky, představil elektrický roadster Project Thunderball

Německá automobilka Wiesmann splnila, co koncem loňského roku slíbila, a poprvé od bankrotu v roce 2013 a následné koupi firmou Contec Global představila nové auto. Jmenuje se Project Thunderball, tedy Hromová koule, a je to elektrický dvoumístný roadster, který navíc jako by z oka vypadl starším modelům.