Výstava historických aut v Petrohradě ukázala i sovětskou vzácnost

Nebyla gigantická, ukázala zhruba čtyřicítku vozidel, ovšem na rozdíl od řady jiných výstav, o nichž se běžně v Evropě píše, tady nebyly jen „západní” stroje. Hned zkraje videa stojí za zmínku sovětský ZiS-101 z přelomu 30. a 40. let minulého století, nebo motorka M-72 s tzv. sajdkárou – postranním vozíkem – která se začala vyrábět ve stejné době.

Žlutý terénní vůz je podle vystavovatele Sergeje Simonova opravdovou raritou – je to Moskvič 415S, vylepšená verze modelu 415, který měl být malým sovětským offroadem. Tento kousek má pocházet z roku 1973 a vznikl jako prototyp, nikdy se sériově nevyráběl.

Kromě sovětských aut samozřejmě výstava ukazuje také rolls-royce, bentley, jaguary nebo červený a krásně zrenovovaný Cadillac Deville z roku 1959. Ten v letech 2016-2018 procházel pečlivou renovací. A konečně, zaujme také DeLorean DMC-12, který do Ruska přicestoval z USA stylizovaný do stroje času z filmové trilogie Návrat do budoucnosti.