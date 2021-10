Výroba ve škodovce může stát až do konce roku

Podle Škody může za nedostatek polovodičů snížení produkce výrobců v Asii, a to kvůli pandemii koronaviru. Nejde o první zastavení výroby ve Škodě kvůli chybějícím čipům. Naposledy stály výrobní linky v týdnu od 27. září. Výroba se kvůli pandemii koronaviru zastavila také loni, zaměstnanci byli doma od 18. března do 27. dubna.

„Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,” řekl Kotera.