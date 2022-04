Výroba ve Škoda Auto by se mohla do června stabilizovat, tvrdí odbory

Výroba v automobilce Škoda Auto by se mohla do června stabilizovat, na podzim se možná vrátí přesčasové směny. Škoda letos zatím přišla kvůli chybějícím dílům o více než 100 000 aut oproti plánům, uvedl týdeník Škodovácký odborář. Prozatím se však výroba potýká nadále se složitou situací ohledně nedostatků dílů do výroby, zejména čipů a v poslední době také kabelových svazků.