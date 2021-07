Výroba ve Škoda Auto bude kvůli nedostatku čipů stát i týden po dovolené

Do průměrné mzdy se započítává například i mimořádný roční bonus. Zaměstnanci tak dostanou více peněz, než kolik by si vydělali během běžné práce. „Nejen, že se k původně naplánované hromadné dovolené ve 31. a 32. kalendářním týdnu připojila odstávka výroby před dovolenou, tedy ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července, ale situace s nedostatkem čipů a dalších komponentů se zhoršila natolik, že se výroba vozů nerozjede ani ve 33. kalendářním týdnu, tedy v týdnu po hromadné dovolené,” uvedly odbory.

Škoda opět zruší některé směny, může za to nedostatek čipů

Odstávka výroby před letní dovolenou nastala ve většině provozů podle plánu ve středu 28. července odpolední směnou, výroba vozů se tak zastavila ve středu ve 22:00. V některých provozech začíná odstávka během dnešního dne. Zpět do práce se zaměstnanci podle týdeníku vrátí na noční směně z neděle na pondělí 23. srpna, a to jak v Mladé Boleslavi, tak i v Kvasinách. Ve Vrchlabí se lidé do práce vrátí o něco dříve, tedy již v noční směně na čtvrtek 19. srpna.