Vykazované emise aut kvůli změně měření stouply až o čtyři procenta

Zatímco rozmezí emisí pro benzínové motorizace se „papírově” posunulo o jeden gram na 126 až 142 gramů CO2/km, razantnější vývoj lze sledovat u naftových aut, kde byl růst o čtyři procenta na 113 až 128 gramů CO2/km. Vyplývá to z analýzy poradenské firmy EY.

Přesto splnění emisních limitů – nebo placení enormních pokut – je pro automobilky překážkou tak velkou, že se to stalo jedním z hlavních důvodů překotného uvádění drahých a omezeně použitelných bateriových elektromobilů na trh. A nezřídka to vede také ke stažení některých modelů z trhu či neuvádění nových generací, jako v případě Subaru BRZ .

Od příštího roku se také změní způsob započítávání nízkoemisních vozidel (do 50 g CO2/km) do výpočtu tohoto průměru. Zatímco letos se jedno takové prodané auto započítávalo dvakrát, v roce 2021 to bude 1,67x a v roce 2022 1,33x.