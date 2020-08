Výhled zacloní kapota. Majitelé Corvette si stěžují na otevírání zavazadelníku za jízdy

Všechny generace Chevroletu Corvette dosud měly kapotu na pantech vpředu. Není to praktické, ale je to efektní – a nemůže se stát, že by se vám kapota otevřela za jízdy, i kdybyste se rozjeli s pootevřenou.

Generace C8 ale nemá pod přední kapotou motor, nýbrž prostor pro zavazadla, a aby se do něj snáze ukládaly věci, panty kapoty jsou u čelního skla, jako u téměř všech ostatních aut na světě.

Jeden by si řekl, že to není problém, že zámek kapoty není něco, co je třeba vyvíjet či co by nějak běžně selhávalo. Přesto se nejméně v osmi případech v USA u nové Corvette stalo, že se jim kapota za jízdy zvedla a přitom poškodila své panty, sebe nebo části karoserie. Jeden takový případ ukazuje video z vestavěné palubní kamery spolu s rychlostí jízdy Kapota se zvedá při 43 mph, tedy 69 km/h – žádná šílená rychlost.

Samozřejmě to není v historii poprvé, že by se někomu otevřela kapota za jízdy. Člověk si to ale většinou spojí se starými auty či s tím, že řidič nechal kapotu otevřenou a vyjel.

Jenže nová Corvette vám řekne třemi způsoby, že je kapota otevřená, když nastartujete – píská, ukáže ikonku v přístrojovém štítu a ještě velkou červenou zprávu na displeji. Všech tří varování najednou je těžké si nevšimnout.

Protože kapota je v podstatě kufr, Chevrolet jeho otvírání učinil elektronickým pomocí tlačítka ve dveřích či na přístupovém modulu. Mohlo se tedy stát, že řidič omylem zmáčkl některé tlačítko za jízdy? Ano, ale jak ukazuje další video, zmáčknutí tlačítka kapotu otevře, jen když je zařazeno P, a pak se samozřejmě objeví ona varování. Mačkání tlačítek za jízdy nemá žádný efekt.

Kromě nouzového táhla nad pedály – za které by ale byl problém zatáhnout omylem, i kdybyste řídili jako pan Bean ze střechy auta pomocí smetáku – se kapota dá otevřít ještě nouzovým tlačítkem z kufru. Za jízdy by se podle webu Corvette Blogger, který na problém upozorňuje, teoreticky mohl nějaký předmět posunout tak, že by tlačítko zmáčkl.

I tak by se ale kapota zcela otevřela jen při rychlosti do 5 km/h. Nad tuto hranici se pootevře, ale zůstává zajištěná. A samozřejmě, čidlo by mělo ihned zjistit otevřenou kapotu a ohlásit problém na displeji.

Samozřejmě tohle všechno nevylučuje nějakou chybu řidiče a důkazy o tom, že ve všech osmi případech řidiči prostě neignorovali varovná hlášení, také neexistují. Úplně stejně je ale možné, že je problém v elektronice vozu či v zámku samotném.