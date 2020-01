Vtipálek poslal teslu bez řidiče k okénku rychlého občerstvení

Jakmile budou po silnicích jezdit skutečně autonomní vozy, lidé si je z pohodlí svého gauče dost pravděpodobně budou posílat do fastfoodů pro jídlo. Už dnes nicméně existuje auto, které by mělo uličkou u fastfoodů zvládnout projet samo. Americký youtuber Ryan Trahan se před koncem loňského roku rozhodl vyzkoušet, jestli to půjde a jaké budou reakce obsluhy.