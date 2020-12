Vrátí se legendární Honda S2000? Mohla by mít až 350 koní

Když se naposledy mluvilo o Hondě S2000, pro fanoušky, doufající v její návrat na trh, to neznělo moc příznivě. „Čas ještě nedozrál,” řekl v roce 2017 Takahiro Hačigo, generální ředitel Hondy. O rok později se Hajato Mori, manažer produktového plánování v Kanadě, nechal slyšet, že o oživení S2000 není zájem a že by takové auto nevydělalo peníze.

Nyní to však vypadá, že automobilka změnila názor - alespoň podle magazínu Forbes. Ten s odkazem na nejmenované zdroje blízké automobilce uvádí, že marketingoví šéfové značky vážně zvažují návrat roadsteru S2000 na trh.

Samozřejmě to nelze považovat za potvrzenou informaci, nýbrž spíš za zvěst. Podle magazínu by ale nová S2000 mohla přijít v roce 2024, tedy na 25. výročí původního vozu; ten se vyráběl v letech 1999-2009.

Pokud by přišla, mohla by údajně mít motor z Hondy Civic Type-R, což znamená stejně jako kdysi dvoulitrový čtyřválec, ovšem nyní přeplňovaný. S turbodmychadlem by ovšem S2000 přišla o jednu z věcí, pro které ji mají fanoušci tak rádi - úžasně točivý atmosférický motor.