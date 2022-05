Volkswagen zvyšuje investici do výroby elektromobilů a baterií ve Španělsku

Německá automobilka Volkswagen investuje spolu se svými partnery do výroby elektromobilů a baterií ve Španělsku deset miliard eur (245,7 miliardy Kč). To je o tři miliardy eur více, než se automobilka zavázala dříve. Oznámil to předseda představenstva Volkswagenu Herbert Diess.