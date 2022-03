Volkswagen poodhaluje interiér elektrického ID. Buzz

Kdo by čekal tři totožné individuální sedačky v druhé řadě, jako to má např. nový multivan nebo někteří z konkurentů od koncernu Stellantis, byl by zklamán. Vidíme lavici očividně rozdělenou v poměru 40/60. Je ovšem samozřejmě posuvná a přinejmenším opěradla jsou sklápěcí.