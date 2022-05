Volkswagen může předstihnout Teslu v prodeji elektromobilů v roce 2025, říká šéf koncernu

Automobilka Volkswagen může předstihnout Teslu v prodeji elektromobilů v roce 2025. Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to podle serveru CNBC uvedl její šéf Herbert Diess, podle nějž jeho firmě v nadcházejících měsících pomůže zmírnění problémů s dodavatelskými řetězci. Z přechodu na elektromobilitu ale zřejmě nebude těžit Česká republika.

„Trhy jsou vždy o budoucnosti,“ odpověděl Diess na dotaz, proč investoři hodnotí Teslu s takovou prémií oproti tradičním automobilkám, jako je právě největší výrobce vozů Volkswagen. „Tesla je v současné době v čele, pokud jde o elektromobily, pravděpodobně je to také již nejvíce zdigitalizovaná automobilka,“ pokračoval.

„Stále se snažíme držet krok a pravděpodobně ji předběhnout do roku 2025, pokud jde o prodej,“ uvedl Diess a zopakoval své přesvědčení, že Volkswagen by mohl mezeru v prodeji elektromobilů brzy zacelit.

Přechod na elektromobilitu ohrožuje pozici České republiky jako evropské velmoci ve výrobě automobilů a také české dceřiné automobilky Volkswagenu Škoda Auto. Česko podle některých hodnocení téměř jistě prohraje vrcholící mezinárodní soutěž o továrny na výrobu baterií do aut i čipů, neboť investorům nevychází dostatečně vstříc.

Koncern Volkswagen by měl postavit továrnu na baterie v Česku, přeje si šéf Škody

Koncern Volkswagen by měl postavit továrnu na baterie v Česku, přeje si šéf Škody AutoMoto

„Česko sice navenek deklaruje zájem o investory, kteří by mohli postavit továrny na výrobu baterií do aut nebo čipů, ve skutečnosti jim ale nemá moc co nabídnout. Stát si manévrovací prostor vykolíkoval tak nešťastně, že zde ani není šance na rychlou změnu. Investoři narážejí na několik zásadních překážek,” uvedl odborník poradenské společnosti KPMG na zahraniční investice a investiční pobídky Jan Linhart.