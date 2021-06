Volkswagen měl velký zájem o Alfu Romeo, údajně ještě před pár lety

Koncern Volkswagen pod sebou má dvě italské značky – Ducati a Lamborghini. Podle britského magazínu Autocar chtěl nicméně přidat třetí, a to neméně slavnou Alfu Romeo. A to dokonce několikrát během posledních deseti let.

Zažehl to někdejší šéf koncernu Ferdinand Piëch, když v roce 2011 hovořil o tom, že by Alfa pod německým vedením vzkvétala a své prodeje do pěti let zečtyřnásobila na 400 tisíc kusů ročně. Řekl to tehdy velmi veřejně – na ženevském autosalonu.