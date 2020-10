Volkswagen Golf přijíždí ve verzi TGI, slibuje levný provoz

Automobilky Škoda a Audi představily nejnovější varianty svých modelů na CNG, a to novou Octavii a A3. Na stejné platformě teď s motorem na stlačený zemní plyn Volkswagen představuje nový Volkswagen Golf TGI.

Co se variant Volkswagenu Golf týče, německá automobilka má nabídnout motorovou verzi TGI jak pro standardní pětidveřový hatchback, tak i pro další Variant. Pohon na CNG je výhodný i co do emisí CO2, které jsou podle VW až o 25 procent nižší než u motoru na benzín.