Volkswagen chystá další crossover. Přijede z nečekaného konce světa

Jižní Amerika je pro Volkswagen poměrně specifickým trhem. Jednak proto, že se tam dekády po konci výroby a prodeje v Evropě vyráběl Typ 1, lidově řečený Brouk. A jednak proto, že velká část nabídky tam je poměrně specifická. Např. hatchback Gol (neplést s Golfem) nebo pick-up Saveiro, které stojí na platformě PQ24 z 90. let.

Jen výjimečně z Brazílie přijde nějaké auto na evropské trhy. Byl to případ Volkswagenu Fox, který se tu ale moc neuchytil - nebyl hezký a nepůsobil moc kvalitně smontovaný ve srovnání s Lupem, které v nabídce VW nahrazoval. Nyní se to má stát znova, a to s kupé-SUV Nivus.