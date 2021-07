Volkswagen chce překonat Teslu a do čtyř let být jedničkou na trhu s elektromobily

Německý výrobce automobilů, který nedávno představil svou strategii, očekává, že do roku 2030 budou automobily s bateriovým pohonem představovat polovinu celosvětových prodejů Volkswagenu.

Než se tak stane, bude se do roku 2025 snažit předběhnout Teslu v prodeji elektromobilů, a to navzdory skutečnosti, že tyto vozy představovaly v roce 2020 jen tři procenta globálních prodejů automobilky. Celkem skupina loni prodala 9,2 milionu aut.

Minulý měsíc Volkswagen uvedl, že v rámci přechodu k elektrickým vozům přestane do roku 2035 prodávat vozy se spalovacím motorem v Evropě a o něco později také v Číně a Spojených státech. Stejné datum ukončení prodeje spalovacích motorů načrtla evropská komise ve středečním návrhu.

Skupina usiluje o to, aby většina jejích vozidel měla do roku 2040 nulové emise na všech hlavních trzích, zatímco si klade za cíl být do roku 2050 klimaticky neutrální.