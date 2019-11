Volkswagen chce do pěti let nabídnout autonomní vůz, na tahu je legislativa

Přijde brzy doba autonomních vozidel? Po uvedení hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů je tohle další meta, které se snaží dosáhnout snad všechny velké automobilky na světě. Jenže Volkswagen nyní tvrdí, že takové auto by uměl nabídnout klidně už v roce 2025.

Na vývoji auta, jenž se samo řídí a celkově nepotřebuje obsluhu řidiče, začali Wolfsburští pracovat letos v březnu. Do ulic Hamburku za tím cílem vypustili pětici speciálně upravených Golfů, které jsou vybaveny sedmi radary, jedenácti lasery, čtrnácti kamerami a čtrnácti ultrazvukovými senzory. Dohromady produkují pět gigabajtů dat za minutu, a ty pak v kufru zpracovává „počítač s výkonem patnácti notebooků”.

Automobily jsou testovány v různých etapách na speciálně vybavených silnicích o délce přibližně 3 kilometrů, přičemž každý úsek, měnící se po týdnu, má jiné prostředí. To je podle Volkswagenu naprosto klíčové. „Jako lidské bytosti jsme se od malička učili poznávat naše životní prostředí. Teď to musíme naučit tuhle technologii,“ řekl k testování Helge Neuner, šéf Automated Driving Group založené Volkswagenem právě kvůli vývoji autonomního vozidla.

Že si ale budeme moci skutečně už za pět šest let takový vůz koupit a používat ho v plném rozsahu funkcí, které nabízí, to je spíše utopií. Vše bude záviset na legislativě, která to prozatím nikde zcela nepovoluje.