Vodík může zachránit spalovací motory ve sportovních autech, říká šéf Alpine

„V našem případě věříme, že vodík jako palivo by mohl být řešením. Vodík má předpoklad v tom, že je velmi kompatibilní s elektrifikací portfolia, protože paralelní cestou k vodíku jako palivu je vodík jako palivový článek, který vyrábí elektřinu. To je dobře, protože komplexní průmyslová cesta pro vodík bude kompatibilní s elektrifikací, takže věříme, že by to mohla být jedna cesta vpřed,” uvedl.

„Věříme, že by mohl existovat důkaz konceptu, který by mohl být proveden s vodíkem jako palivem, jenž by se později mohl promítnout do supervýkonných vozů. Víme, že Le Mans propaguje vodíkové palivové články, což je krok vpřed, ale my chceme udělat další krok a používat vodík jako palivo, abychom mohli použít šestiválec – hybridní V6 – poháněný vodíkem,“ řekl.