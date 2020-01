Velkých SUV není nikdy dost. Audi má letos představit model Q9

Podle německého magazínu AutoBild se však má během letošního roku představit model Q9, a to jako konkurent BMW X7 a Mercedesu třídy GLS. Magazín tento model zmínil mezi několika dalšími očekávanými novinkami značky Audi, které by letos měly přijít. Mimo jiné tam zařadil i novou generaci Audi A3 nebo e-tron gt .

Luxus na palubě očekávejme ohromný, stejně jako cenu. Mají-li Němci pravdu, Q9 by se měla začít prodávat koncem roku 2020. Do té doby nás čekají nejméně čtyři velké autosalony, kde by se Q9 mohla představit - Ženeva v březnu, New York v dubnu, Detroit v červnu a Paříž v říjnu.