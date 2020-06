Velký test dětských autosedaček. Někdy není třeba si příliš připlácet

Otestoval celkem 26 modelů sedaček v cenách od nízkých jednotek do desítek tisíc korun a v kategoriích pro děti různého věku, výšky či hmotnosti. Zahrnul dokonce i dvě skládací sedačky, vhodné pro ty, co využívají sdílené automobily, anebo létají na dovolenou letadlem a tam si chtějí půjčit auto.

Autosedačky pro nejmenší děti byly testovány dvě, vždy se základnou, do níž se „vajíčko” zacvakne, i bez ní. Pro lepší bezpečnost je samozřejmě vhodné základnu pořídit, ale ne do všech aut se vejde, a rozdíl není zas tak velký.

Autosedačky pro větší děti ADAC rozdělil do dvou skupin podle toho, jestli do ní můžete dát novorozeně, nebo nikoliv. Většina z nich dostala hodnocení „dobrý”; třebaže nemají základnu, úchyty Isofix jsou standardizované.

Kategorie do 7 let dítěte je na obsah poněkud chudá, ovšem sedačka v ní je zajímavá tím, že pojme dítě od novorozeněte do 7 let věku; přesněji do 13 kg při otočení proti směru jízdy a do 25 kg při otočení po směru. Její hodnocení v tvrdé konkurenci příliš nevábí, ovšem výhodou může být základna v ceně.