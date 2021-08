Veletrh karavanů v Düsseldorfu ukazuje i elektrický obytný vůz

Zraky většiny automobilového světa se upínají k autosalonu IAA Mobility v Mnichově, který začne už příští týden. Německý Düsseldorf však právě v těchto dnech – od 28. srpna do 5. září – hostí Caravan Salon, výstavu zaměřenou na obytná auta a přívěsy.

Na ploše výstaviště Messe Düsseldorf je tak možné si prohlédnout novinky ze světa obytných povozů, a to od těch nejjednodušších a nejlevnějších přívěsů přes obytné dodávky, samohybné karavany a offroadové náklaďáky přestavěné na obytné vozy až po obří špičkové motorhomy. Včetně těch, které jsou stavěné tak, aby se jim do útrob vešel nejen běžný sporťák, ale dokonce i Bugatti Chiron.

Za zmínku nicméně stojí jedna z novinek značky Knaus. Ta představuje koncept s názvem E.Power Drive a je to přesně to, co tušíte – obytný vůz s elektrickým pohonem.