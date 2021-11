V rodném domě Ferdinanda Porscheho na Liberecku je k vidění závodní unikát

Rodný dům světoznámého konstruktéra Ferdinanda Porscheho, který se v Liberci narodil 3. září 1875, už deset let spravuje mladoboleslavská Škoda Auto a v rámci něho zde zřídila i muzeum. To pak pravidelně vystavuje světové unikáty jako Porsche 356 Nr. 1 Show Car, sportovního auta, které sem zapůjčilo Porsche. Teď se ovšem mohou zákazníci těšit i na další jedinečný exponát z Německa.

Muzeum nedávno převzalo do zápůjčky vůz Auto Union Typ C Grand Prix v provedení na závodní sezonu 1936. Jedná se o zcela přesnou repliku, kterou nechalo vyhotovit muzeum Audi Tradition a v Liberci bude k vinění do března příštího roku. Auto je mimo jiné zástupcem vrcholné kategorie závodů Grand Prix, kterou v roce 1950 nahradila Formule 1.