V nově otevřeném pražském centru se může současně nabíjet až 16 elektroaut

K jejich vybudování se společně zavázaly Pražská energetika (PRE), vedení hlavního města a automobilka Škoda. Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které v pondělí podepsaly.

Evropa bude do roku 2035 potřebovat 65 milionů nabíječek elektromobilů, tvrdí studie

Evropa bude do roku 2035 potřebovat 65 milionů nabíječek elektromobilů, tvrdí studie AutoMoto

Každá ze stran memoranda nominuje své zástupce do pracovní skupiny, která zmapuje terén a vytipuje lokality, kde vybudování nabíjecích stanic bude mít největší efekt. Do konce roku 2025 by tak mělo na území hlavního města vyrůst v rámci stovky stojanů HPC přibližně 200 dobíjecích bodů, každý s výkonem minimálně 150 kW.