V newyorských autech se zabydluje čím dál více krys

Newyorčanka Libby Denaultová jezdí už osm let se svou Toyotou Prius do stejného autoservisu v Brooklynu na seřízení a další opravy, které tu vždy zvládli rychle a spolehlivě. Loni v lednu ale byli mechanici v autoopravně Urban Classics v koncích: Na palubní desce vozu stále blikalo upozornění "zkontrolujte motor", přestože vůz neměl žádné problémy, píše The New York Times.